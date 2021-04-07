Верующие-католики уже отпраздновали праздник Благовещения, а христиане восточного обряда встречают это важное событие 7 апреля. Поздравьте всех дорогих людей с Благовещением и пожелайте, чтобы Матерь Божья и дитятко Иисус даровали им крепкое здоровье и благословение.

Редакция Lifestyle 24 искренне поздравляет верующих с великим праздником Благовещения Марии Девы! Специально к этому значимому дню, мы собрали для вас лучшие картинки-поздравления с праздником, чтобы вы смогли поздравить теплыми и сердечными словами своих родных.

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Благовещение 2021: картинки-поздравления



Благовещение 7 апреля: картинки



Благовещение 2021: поздравления



Православное Благовещение празднуют 7 апреля



Открытки с Благовещением



Поздравляю с Благовещением!



Благовещение: красивые картинки-поздравления