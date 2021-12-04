Введення в храм Пресвятої Богородиці-2021: теплі картинки-привітання
Джерело:24 канал
4 грудня віряни України вшановують одне із дванадцяти найбільших свят християнства –Введення в храм Пресвятої Богородиці.
Згідно з писаннями, святі Йоаким та Анна привели 3-річну Марію у храм, аби вона виховувалась там у християнських цінностях. Святе подружжя пообіцяло віддати доньку на служіння Господу, за те, що він подарував їм можливість одужати від безпліддя.
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Батьки завели маленьку Марію до Єрусалимського храму і віддали її у руки первосвященника Захарії, який, до слова, був батьком Івана Предтечі. Джерела вказують, що опікою церкви Пречиста Діва перебувала до 14 років.
Картинки-привітання зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці 4 грудня
Привітання з Введенням-2021
Картинки з Введенням в храм Пресвятої Богородиці-2021
Введення в храм Пресвятої Богородиці 2021: картинки-привітання
Вітаю з Введенням в храм Пресвятої Богородиці-2021
З Введенням в храм Пресвятої Богородиці-2021
Листівки з Введенням в храм Пресвятої Богородиці 2021
Введення в храм Пресвятої Богородиці: картинки
З Введенням 2021: листівки
Красиве привітання на Введення в храм Пресвятої Богородиці
Зі святом Введення 2021!