Согласно с писаниями, святые Иоаким и Анна привели 3-летнюю Марию в храм, чтобы она воспитывалась там в христианских ценностях. Святые супруги пообещали отдать дочь на служение Господу, за то, что он подарил им возможность излечиться от бесплодия.
Читайте также Украинские верующие входят в Рождественский пост 2021-2022: что нельзя делать в этот период
Родители завели маленькую Марию в Иерусалимский храм и отдали ее в руки первосвященника Захарии, который, к слову, был отцом Иоанна Предтечи. Источники указывают, что под опекой церкви Пречистая Дева находилась до 14 лет.
Картинки-поздравления с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря
Поздравление с Введением-2021
Картинки с Введением в храм Пресвятой Богородицы-2021
Введение в храм Пресвятой Богородицы 2021: картинки-поздравления
Поздравляю с Введением в храм Пресвятой Богородицы-2021
С Введением в храм Пресвятой Богородицы-2021
Открытки с Введением в храм Пресвятой Богородицы 2021
Введение в храм Пресвятой Богородицы: картинки
С Введением 2021: открытки
Красивое поздравление на Введение в храм Пресвятой Богородицы
С праздником Введения 2021!