Согласно с писаниями, святые Иоаким и Анна привели 3-летнюю Марию в храм, чтобы она воспитывалась там в христианских ценностях. Святые супруги пообещали отдать дочь на служение Господу, за то, что он подарил им возможность излечиться от бесплодия.

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Родители завели маленькую Марию в Иерусалимский храм и отдали ее в руки первосвященника Захарии, который, к слову, был отцом Иоанна Предтечи. Источники указывают, что под опекой церкви Пречистая Дева находилась до 14 лет.

Картинки-поздравления с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря



Поздравление с Введением-2021



Картинки с Введением в храм Пресвятой Богородицы-2021​



Введение в храм Пресвятой Богородицы 2021: картинки-поздравления



Поздравляю с Введением в храм Пресвятой Богородицы-2021​



С Введением в храм Пресвятой Богородицы-2021



Открытки с Введением в храм Пресвятой Богородицы 2021​



Введение в храм Пресвятой Богородицы: картинки



С Введением 2021: открытки



Красивое поздравление на Введение в храм Пресвятой Богородицы