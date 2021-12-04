Согласно с писаниями, святые Иоаким и Анна привели 3-летнюю Марию в храм, чтобы она воспитывалась там в христианских ценностях. Святые супруги пообещали отдать дочь на служение Господу, за то, что он подарил им возможность излечиться от бесплодия.

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Родители завели маленькую Марию в Иерусалимский храм и отдали ее в руки первосвященника Захарии, который, к слову, был отцом Иоанна Предтечи. Источники указывают, что под опекой церкви Пречистая Дева находилась до 14 лет.

Картинки-поздравления с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря

Привітання з Введенням-2021
Поздравление с Введением-2021

Картинки з Введенням в храм Пресвятої Богородиці-2021
Картинки с Введением в храм Пресвятой Богородицы-2021​

Введення в храм Пресвятої Богородиці 2021 картинки привітання
Введение в храм Пресвятой Богородицы 2021: картинки-поздравления

Вітаю з Введенням в храм Пресвятої Богородиці-2021​
Поздравляю с Введением в храм Пресвятой Богородицы-2021​

З Введенням в храм Пресвятої Богородиці-2021​
С Введением в храм Пресвятой Богородицы-2021

Листівки з Введенням в храм Пресвятої Богородиці 2021​
Открытки с Введением в храм Пресвятой Богородицы 2021​


Введение в храм Пресвятой Богородицы: картинки

З Введенням 2021 листівки
С Введением 2021: открытки

Красиве привітання на Введення в храм Пресвятої Богородиці
Красивое поздравление на Введение в храм Пресвятой Богородицы

Зі святом Введення 2021
С праздником Введения 2021!