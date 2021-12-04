Згідно з писаннями, святі Йоаким та Анна привели 3-річну Марію у храм, аби вона виховувалась там у християнських цінностях. Святе подружжя пообіцяло віддати доньку на служіння Господу, за те, що він подарував їм можливість одужати від безпліддя.

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Батьки завели маленьку Марію до Єрусалимського храму і віддали її у руки первосвященника Захарії, який, до слова, був батьком Івана Предтечі. Джерела вказують, що опікою церкви Пречиста Діва перебувала до 14 років.

Картинки-привітання зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці 4 грудня



Привітання з Введенням-2021



Картинки з Введенням в храм Пресвятої Богородиці-2021​



Введення в храм Пресвятої Богородиці 2021: картинки-привітання



Вітаю з Введенням в храм Пресвятої Богородиці-2021​



З Введенням в храм Пресвятої Богородиці-2021



Листівки з Введенням в храм Пресвятої Богородиці 2021​



Введення в храм Пресвятої Богородиці: картинки



З Введенням 2021: листівки



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