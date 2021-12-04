Згідно з писаннями, святі Йоаким та Анна привели 3-річну Марію у храм, аби вона виховувалась там у християнських цінностях. Святе подружжя пообіцяло віддати доньку на служіння Господу, за те, що він подарував їм можливість одужати від безпліддя.

Читайте також Українські віряни входять у Різдвяний піст 2021-2022: що не можна робити у цей період

Батьки завели маленьку Марію до Єрусалимського храму і віддали її у руки первосвященника Захарії, який, до слова, був батьком Івана Предтечі. Джерела вказують, що опікою церкви Пречиста Діва перебувала до 14 років.

Картинки-привітання зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці 4 грудня

Привітання з Введенням-2021
Привітання з Введенням-2021

Картинки з Введенням в храм Пресвятої Богородиці-2021
Картинки з Введенням в храм Пресвятої Богородиці-2021​

Введення в храм Пресвятої Богородиці 2021 картинки привітання
Введення в храм Пресвятої Богородиці 2021: картинки-привітання

Вітаю з Введенням в храм Пресвятої Богородиці-2021​
Вітаю з Введенням в храм Пресвятої Богородиці-2021​

З Введенням в храм Пресвятої Богородиці-2021​
З Введенням в храм Пресвятої Богородиці-2021

Листівки з Введенням в храм Пресвятої Богородиці 2021​
Листівки з Введенням в храм Пресвятої Богородиці 2021​


Введення в храм Пресвятої Богородиці: картинки

З Введенням 2021 листівки
З Введенням 2021: листівки

Красиве привітання на Введення в храм Пресвятої Богородиці
Красиве привітання на Введення в храм Пресвятої Богородиці

Зі святом Введення 2021
Зі святом Введення 2021!