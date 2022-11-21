Всесвітній день телебачення: значення свята та креативні картинки-привітання

Щорічно 21 листопада в усьому світі відзначають День телебачення. Постійним джерелом інформації та розваг для людини є саме телебачення. Воно відіграє важливу роль в житті й формує наші уподобання, стиль, спосіб мислення та поведінку.

Життя сучасної людини неможливо уявити без телебачення, адже воно відкрило нову епоху в історії людства й дозволило поглянути на цей світ значно ширше. Також телебачення – це засіб впливу на громадськість, завдяки йому світ став персоніфікованим, а людина "дистанційним" спостерігачем за світовими подіями, пише 24 канал.

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Історія Всесвітнього дня телебачення

17 грудня 1996 року Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією затвердила Всесвітній день телебачення. Дата святкування пов'язана з проведенням першого Всесвітнього телевізійного форуму ООН, а саме 21 листопада того ж року.

Мета Всесвітнього дня телебачення – інформування про роль телебачення у суспільстві. У цей день заведено обмінюватися телепередачами, які присвячені проблемам безпеки у всьому світі, соціальному та економічному розвитку й розширенню культурного обміну.

Картинки-привітання зі Всесвітнім днем телебачення

Всесвітній день телебачення – картинки / Фото "Факти"

Привітання з Днем телебачення / Фото з відкритих джерел

Всесвітній день телебачення – гарні картинки / Фото з відкритих джерел

Всесвітній день телебачення – картинки-привітання / Фото "Факти"

Привітальні листівки з Днем телебачення / Фото з відкритих джерел

Чудові картинки-привітання з Всесвітнім днем телебачення / Фото "Факти"

Привітання у картинках з Днем телебачення / Фото з відкритих джерел

Всесвітній день телебачення 2022 – листівки / Фото з відкритих джерел