Жизнь современного человека невозможно представить без телевидения, ведь она открыла новую эпоху в истории человечества и позволила взглянуть на этот мир гораздо шире. Также телевидение – это средство влияния на общественность, благодаря которому мир стал персонифицированным, а человек – дистанционным наблюдателем за мировыми событиями, пишет 24 канал.
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История Всемирного дня телевидения
17 декабря 1996 г. Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией утвердила Всемирный день телевидения. Дата празднования связана с проведением первого Всемирного телевизионного форума ООН, а именно 21 ноября того же года.
Цель Всемирного дня телевидения – информирование о роли телевидения в обществе. В этот день принято обмениваться телепередачами, посвященными проблемам безопасности во всем мире, социальному и экономическому развитию и расширению культурного обмена.
Картинки-поздравления со Всемирным днем телевидения
Всемирный день телевидения - картинки / Фото "Факты"
Поздравления с Днем телевидения / Фото из открытых источников
Всемирный день телевидения – красивые картинки / Фото из открытых источников
Всемирный день телевидения – картинки-поздравления / Фото "Факты"
Поздравительные открытки с Днем телевидения / Фото из открытых источников
Великолепные картинки-поздравления со Всемирным днем телевидения / Фото "Факты"
Поздравления в картинках с Днем телевидения / Фото из открытых источников
Всемирный день телевидения 2022 – открытки / Фото из открытых источников