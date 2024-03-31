З Воскресінням Христовим: найкрасивіші картинки-привітання у день світлого свята Пасхи
31 березня 2024, 11:00Читать новость на русском
Цього року римо-католики святкують Великдень 31 березня. Навіть у ці складні часи важливо підіймати одне одному настрій та тішити рідних та близьких приємними словами.
Lifestyle 24 зібрав для вас картинки-привітання з цим світлим святом. Якщо ви не можете особисто привітати близьких – використовуйте цю добірку великодніх листівок з привітаннями, які ви зможете надіслати.
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Привітання з Великоднем у листівках і картинках
Картинки до свята Великодня / Фото UAportal
Привітання з Великоднем / Фото tsatu.edu.ua
Листівка до Великодня / Фото orner.com.ua
Привітання з Великоднем / Фото Pinterest