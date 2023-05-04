Рятують людські життя: найкращі картинки-привітання з Міжнародним днем пожежників

Міжнародний день пожежників відзначають щорічно 4 травня. У цей день вшановують важку роботу пожежників, які рятують людські життя в умовах небезпеки. Ми зібрали найкращі картинки-привітання з Міжнародним днем пожежників.

Кожного року 4 травня у всьому світі відзначають Міжнародний день пожежників. Метою цього свята є підвищення уваги до роботи пожежників та їхньої важливості в нашому житті. У цей день ми можемо проявити вдячність цим людям, які щодня ризикують своїм життям, аби врятувати інших. 24 Канал зібрав найкращі картинки-привітання з Міжнародним днем пожежників.

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Картинки-привітання з Міжнародним днем пожежників



З Днем пожежника / Фото Inforoom



З Днем пожежника / Фото Inforoom



З Днем пожежника / Фото ДСНС



З Днем пожежника / Фото Апостроф



З Днем пожежника / Фото Міст Дніпро