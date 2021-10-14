Нехай Матір Божа оберігає: картинки-привітання з Покровом Пресвятої Богородиці

07:02

Свято Покрови в Україні вшановували ще здавна. Цей особливий день церква відзначає 14 жовтня, яке у 2021 році випало на четвер. Привітайте усіх рідних зі святом і побажайте, аби Богородиця завжди захищала і оберігала їх своїм небесним покровом.