Нехай Матір Божа оберігає: картинки-привітання з Покровом Пресвятої Богородиці
Джерело:24 канал
Свято Покрови в Україні вшановували ще здавна. Цей особливий день церква відзначає 14 жовтня, яке у 2021 році випало на четвер. Привітайте усіх рідних зі святом і побажайте, аби Богородиця завжди захищала і оберігала їх своїм небесним покровом.
Є декілька варіантів походження свята Покрови Богородиці. Одним з таких є історія, як руський князь Аскольд хотів захопити Константинополь. Мешканці міста дуже налякались величезного війська й почали молитись до Пречистої Діви, аби вона їх врятувала. І сталось диво – Богородиця з'явилась і покрила народ своїм покровом. Згідно з легендою, побачене так сильно вразило Аскольда та його дружину, що після повернення додому вони усі охрестилися.
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Покрови-2021: картинки-привітання
Покрови Пресвятої Богородиці: картинки-привітання
Вітаю з Покровом Пресвятої Богородиці 2021
Картинки з Покровою Пресвятої Богородиці 2021
Зі святом Покрови!
Покрови-2021: листівки і привітання
Привітання з Покровою 2021
Листівки з Покровом Пресвятої Богородиці-2021
Зі святом Покрови-2021: привітання