Саме вони допоможуть налаштуватися на мирну ніч та солодкі сни. Ви можете надіслати ці побажання своїм рідним і близьким наприкінці важкого робочого дня.

Не пропустіть Найкращі побажання гарного вечора: щирі слова у листівках і прозі, які точно піднімуть настрій

Побажання на добраніч і солодких снів: картинки й проза

На добраніч, моє кохання. Нехай тобі присниться та сама казка з дитинства. Нехай приємна втома захопить тебе, заспіває для тебе добру колискову з теплих надій. Спи солодко, набирайся сил, адже моя королева обов’язково повинна прокинутися бадьорою, веселою, красивою та щасливою.

***

На добраніч, нехай сонце, що заходить забере з собою за горизонт всі турботи та печалі твої, а якісний сон відновить сили та розпочне новий відлік щасливого життя.

***

На добраніч! Нехай солодкий сон віднесе тебе в казковий світ сновидінь, де ми з тобою зустрінемось і поринемо у рожевий всесвіт відпочинку та спокою.

***

На добраніч! Нехай янгол сновидінь віднесе тебе в країну казкових снів, де ми з тобою поринемо в солодку нугу Морфея!

***

На добраніч, коханий! Відпочивай та нехай твій сон буде чарівним та спокійним. І завжди пам’ятай, що я тебе кохаю!

Побажання на добраніч / Колаж 24 Каналу

***

Єдиний, ти як яскрава зірочка в моєму житті висвітлюєш мені шлях своїм бездоганним сяйвом. І я хочу, щоб ти завжди яскраво світив для мене все життя. Я люблю тебе і бажаю самих казкових і приємних сновидінь.

***

Бажаю дивовижної, чарівної, мрійливої ночі. І нехай тобі присниться сон, в якому ти відчуєш себе неймовірно щасливою людиною.

***

Добраніч, солодких снів, тихо спи, моя любов. Нехай зірки світять в темряві мої всі думки про тебе.

***

Як би далеко ти зараз не була, знай, що я думаю про тебе, сумую і шалено чекаю! На добраніч, кохана!

Побажання на добраніч / Колаж 24 Каналу

***

Спокійної ночі! Бажаю тобі як слід виспатися, адже це найголовніше. І прокинутися завтра з бадьорістю і у відмінному настрої! Звичайно, можна побажати і солодких снів, і всього іншого, але найголовніше – це виспатися і відпочити!

***

Нехай тобі спиться міцно, як на березі моря, солодко, як у хвойному лісі і спокійно, як в дитинстві!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко