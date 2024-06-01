Теплих та сонячних днів: яскраві картинки-привітання з першим днем літа
Нарешті прийшло довгоочікуване літо. Сьогодні дорослі та діти святкують перше червня, останні, крім того, відправляються на літні канікули. Цей день – чудовий привід зібратися з друзями, аби зустріти прихід найтеплішої пори року.
У суботу люди традиційно вітають одне одного з першим днем літа. Багато хто чекав на цей час, адже запланував омріяну відпустку, хтось, можливо, має зустрітися з близькими, яких давно не бачив. Такий чудовий період року – прекрасний, аби втілити всі плани в реальність.
Актуально Які свята українці відзначатимуть у червні 2024 року: чи будуть додаткові вихідні
Літо потрібно розпочинати позитивно, аби воно так і пройшло. Тож обмінюйтеся сьогодні чудовими листівками, які підготував LifeStyle 24, аби підняти настрій та зарядитися хорошою енергетикою. Зберігайте нашу добірку для друзів та рідних.
Картинки-привітання з першим днем літа
Сподіваємося, що ви знайшли найкраще привітання, яке вже сьогодні зможете розіслати усім у месенджерах та соціальних мережах.