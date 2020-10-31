У ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі відзначають Геловін або Відьомську ніч, яка вважається найстрашнішою в році. За повір'ям, цього дня злі духи та нечисть проникають на землю, а щоб захиститися від них, люди одягають страшні костюми та ставлять у своїх оселях моторошний гарбуз зі страшним вирізаним лицем.

Вперше Геловін згадується у 1745 році. Слово походить від англійського Hallowe'en – скорочення виразу All Hallow's Eve – вечір (напередодні) Дня всіх святих.

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Геловін має язичницьке коріння та бере початок від святкування шотландського свята Самайн. Це свято відзначалося як початок Нового року, а також як день вшанування померлих родичів.

У VIII столітті свято Самайн починає поступово зміщуватися святкуванням Дня всіх святих, і завдяки кельтським традиціям та католицьким обрядам починають формуватися перші зачатки Геловіна.

У XVI столітті складається традиція випрошувати солодощі в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. З цього часу дорослі та діти починають приміряти на себе страхітливий одяг та ходять в гості випрошуючи солодощі. Тож, якщо ви святкуєте Геловін – привітайте друзів та близьким з цим святом.

Картинки на Геловін



Картинки на Геловін 2020



Моторошні картинки з Геловіном



Картинки на Геловін 2020



Моторошні картинки з Геловіном



Картинки на Геловін 2020



Моторошні картинки з Геловіном



Картинки на Геловін 2020



Моторошні картинки з Геловіном



Картинки на Геловін 2020



Моторошні картинки з Геловіном



Картинки на Геловін 2020



Моторошні картинки з Геловіном