В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире отмечают Хэллоуин или Ведьмину ночь, которая считается самой страшной в году. По поверью, в этот день злые духи и нечисть проникают на землю, а чтобы защититься от них, люди одевают страшные костюмы и ставят в своих домах жуткие тыквы со страшным вырезанным лицом.

Впервые Хэллоуин упоминается в 1745 году. Слово происходит от английского Hallowe'en – сокращение выражения All Hallow's Eve – вечер (накануне) Дня всех святых.

Читайте также Легкий и простой макияж на Хэллоуин: 15 идей, Которые можно воплотить в домашних условиях

Хэллоуин имеет языческие корни и восходит к празднованию шотландского праздника Самайн. Этот праздник отмечался как начало Нового года, а также как день памяти умерших родственников.

В VIII веке праздник Самайн начинает постепенно замещаться празднованием Дня всех святых, и благодаря кельтским традициям и католическим обрядам начинают формироваться первые зачатки Хэллоуина.

В XVI веке складывается традиция выпрашивать сладости в ночь с 31 октября на 1 ноября. С этого времени взрослые и дети начинают примерять на себя страшные наряды и ходят в гости выпрашивая сладости. Поэтому, если вы празднуете Хэллоуин – поздравьте друзей и близким с этим праздником.

Картинки на Хэллоуин



Картинки на Хэллоуин 2020

Жуткие картинки с Хэллоуином



Картинки на Хэллоуин 2020



Жуткие картинки с Хэллоуином



Картинки на Хэллоуин 2020



Жуткие картинки с Хэллоуином



Картинки на Хэллоуин 2020



Жуткие картинки с Хэллоуином



Картинки на Хэллоуин 2020



Жуткие картинки с Хэллоуином



Картинки на Хэллоуин 2020



Жуткие картинки с Хэллоуином