Міжнародний день синів 2022: історія свята та чудові картинки-привітання

Щорічно 22 листопада в усьому світі відзначають чудове сімейне свято – Міжнародний день сина. Цей день є хорошою можливістю, щоб привітати своїх маленьких синочків і дорослих синів. Зібратися у колі сім'ї й провести час разом, адже це так важливо сьогодні.

Міжнародний день синів – це неофіційне свято, яке було cтворене в додаток до таких сімейних свят: День матері, День батька, День дівчаток, День бабусь й дідусів. В останні роки воно набуло популярності й в Україні, зазначає 24 канал.

Читайте також Коли в Україні святкуватимуть Різдво: відмінності між датами 25 грудня і 7 січня

Історія Міжнародного дня синів

Точно невідомо хто започаткував це свято, однак широкий відгук воно набуло у 2018 році за допомогою ЗМІ. Також українці почали у соцмережах вітати своїх синів. Особливих традицій Міжнародний день синів немає. Мета свята – присвятити увагу найріднішим та побути разом із сім'єю.

Цікавим доведеним фактом є те, що сини, які мають сильний зв’язок з матір’ю, виростають більш успішними та відповідальними. Багато проведених досліджень підтвердили, що хлопчикам наслідується інтелект саме по лінії матері.

Картинки-привітання з Міжнародним днем синів

Міжнародний день синів – картинки-привітання / Фото "Всеукраїнський собор"

Картинки-привітання з Міжнародним днем синів / Фото "ТСН

Картинки-привітання з Днем синів / Фото ONLINE.UA

Привітання з Міжнародним днем синів у картинках / Фото "РадіоТрек"

День синів – гарні привітання у картинках / Фото "ТСН"

Чудові листівки з Днем синів / Фото ONLINE.UA

Міжнародний день синів 2022 – картинки-привітання зі святом / Фото ONLINE.UA

Привітання з Днем синів – неймовірні картинки / Фото ONLINE.UA

Міжнародний день синів в Україні – картинки / Фото "РадіоТрек"