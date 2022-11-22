Международный день сыновей – это неофициальный праздник, созданный в дополнение к таким семейным праздникам: День матери, День отца, День девочек, День бабушек и дедушек. В последние годы оно приобрело популярность и в Украине, отмечает 24 канал.

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История Международного дня сыновей

Точно неизвестно, кто начал этот праздник, однако широкий отклик он приобрел в 2018 году с помощью СМИ. Также украинцы начали в соцсетях приветствовать своих сыновей. Особых традиций Международный день сыновей нет. Цель праздника – посвятить внимание родным и побыть вместе с семьей.

Интересным доказанным фактом является то, что сыновья, имеющие сильную связь с матерью, вырастают более успешными и ответственными. Многие проведенные исследования подтвердили, что мальчикам подражает интеллект именно по линии матери.

Картинки-поздравления с Международным днем сыновей

Международный день сыновей - картинки-поздравления / Фото "Всеукраинский собор"

Картинки-поздравления с Международным днем сыновей / Фото "ТСН

Картинки-поздравления с Днем сыновей / Фото ONLINE.UA

Поздравления с Международным днем сыновей в картинках / Фото "РадиоТрек"

День сыновей – хорошие поздравления в картинках / Фото "ТСН"

Отличные открытки с Днем сыновей / Фото ONLINE.UA

Международный день сыновей 2022 – картинки-поздравления с праздником / Фото ONLINE.UA

Поздравления с Днем сыновей – невероятные картинки / Фото ONLINE.UA

Международный день сыновей в Украине – картинки / Фото "РадиоТрек"