Михайлове диво-2021: добірка врочистих картинок-привітань з релігійним святом

19 вересня церква відзначає свято, пов'язане з найголовнішим ангелом Небесного Царства – Архангелом Михаїлом. Християни вважають Михаїла головою Божого війська і, згідно з писаннями, саме він скинув диявола з небес у пекло.

Михайлове диво – так називають особливий день у церковному календарі, який припадає на 19 вересня. Свято почали відзначати після того, як в ІV столітті вірянин на ім'я Архип створив церкву біля джерела, в якому його хвора дочка зцілилась від недуги. Після чудесного одужання доньки Архипа, до святого місця сходились і віряни, і вражені язичники, які навернулись у християнство.

До слова Михайлове чудо: привітання зі святом у віршах та прозі

Деяким ідолопоклонникам це не сподобалося і вони вирішили зруйнувати храм. Язичники з'єднали дві річки і направили течію на церкву. Архип почав молитись до святого Михаїла, аби той врятував церкву. Архангел почув молитву й з'явився. Він ударив мечем і зробив в горі ущелину, щоб вся вода втекла саме туди. Безбожні злякалися і втекли, а храм залишився неушкодженим.

Картинки-привітання зі святом Михайлового дива-2021



Михайлове чудо 2021: картинки-привітання



Михайлове диво 2021: привітання



З Михайловим чудом-2021: картинки ​



Михайлове чудо: листівки та привітання



З Михайловим чудом 2021!



Листівки з Михайловим дивом 2021



Михайлове диво у 2021 святкують 19 вересня