Михайлове диво – так називають особливий день у церковному календарі, який припадає на 19 вересня. Свято почали відзначати після того, як в ІV столітті вірянин на ім'я Архип створив церкву біля джерела, в якому його хвора дочка зцілилась від недуги. Після чудесного одужання доньки Архипа, до святого місця сходились і віряни, і вражені язичники, які навернулись у християнство.
До слова Михайлове чудо: привітання зі святом у віршах та прозі
Деяким ідолопоклонникам це не сподобалося і вони вирішили зруйнувати храм. Язичники з'єднали дві річки і направили течію на церкву. Архип почав молитись до святого Михаїла, аби той врятував церкву. Архангел почув молитву й з'явився. Він ударив мечем і зробив в горі ущелину, щоб вся вода втекла саме туди. Безбожні злякалися і втекли, а храм залишився неушкодженим.
Картинки-привітання зі святом Михайлового дива-2021
Михайлове чудо 2021: картинки-привітання
Михайлове диво 2021: привітання
З Михайловим чудом-2021: картинки
Михайлове чудо: листівки та привітання
З Михайловим чудом 2021!
Листівки з Михайловим дивом 2021
Михайлове диво у 2021 святкують 19 вересня