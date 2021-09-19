Михайлово чудо – так называют особый день в церковном календаре, который приходится на 19 сентября. Праздник начали отмечать после того, как в IV веке верующий по имени Архип создал церковь у источника, в котором его больная дочь исцелилась от недуга. После чудесного выздоровления дочери Архипа, к святому месту сходились и верующие, и пораженные язычники, которые обратились в христианство.
К слову Михайлово чудо: поздравления с праздником в стихах и прозе
Некоторым идолопоклонникам это не понравилось и они решили разрушить храм. Язычники соединили две реки и направили течение на церковь. Архип начал молиться святому Михаилу, чтобы тот спас церковь. Архангел услышал молитву и явился. Он ударил мечом и сделал в горе ущелье, чтобы вся вода сбежала именно туда. Безбожные испугались и убежали, а храм остался невредимым.
Картинки-поздравления с праздником Михайлового чуда-2021
Михайлово чудо 2021: картинки-поздравления
Михайлово чудо 2021: поздравления
С Михайловым чудом-2021: картинки
Михайлово чудо: открытки и поздравления
С Михайловым чудом 2021!
Открытки с Михайловым чудом 2021
Михайлово чудо в 2021 празднуют 19 сентября