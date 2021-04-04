Картинки-привітання з Пасхою 2021: щирі вітання зі світлим святом

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Пасха – найважливіше й найшанованіше християнське свято. Всі віряни чекають його з особливимм трепетом, адже у цей день воскрес Ісус Христос, який пожертвував своїм життям, аби врятувати наші. Привітайте рідню та друзів зі святом католицької Пасхи красивими і щирими картинками-привітаннями.