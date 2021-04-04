Картинки-привітання з Пасхою 2021: щирі вітання зі світлим святом
Пасха – найважливіше й найшанованіше християнське свято. Всі віряни чекають його з особливимм трепетом, адже у цей день воскрес Ісус Христос, який пожертвував своїм життям, аби врятувати наші. Привітайте рідню та друзів зі святом католицької Пасхи красивими і щирими картинками-привітаннями.
Джерело:24 канал
Дата католицької Пасхи у 2021 році випала на 4 квітня. Великдень є символом вічного життя, перемоги над смертю та очищенням від гріхів. Це свято добра, що перемогло над злом; свято, сповнене любові та сімейного затишку. У цей день всі радіють і традиційно вітаються християнськими словами "Христос Воскрес!" – "Воістину Воскрес!".
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Привітання з католицькою Пасхою
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