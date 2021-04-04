Пасха – найважливіше й найшанованіше християнське свято. Всі віряни чекають його з особливимм трепетом, адже у цей день воскрес Ісус Христос, який пожертвував своїм життям, аби врятувати наші. Привітайте рідню та друзів зі святом католицької Пасхи красивими і щирими картинками-привітаннями.

Дата католицької Пасхи у 2021 році випала на 4 квітня. Великдень є символом вічного життя, перемоги над смертю та очищенням від гріхів. Це свято добра, що перемогло над злом; свято, сповнене любові та сімейного затишку. У цей день всі радіють і традиційно вітаються християнськими словами "Христос Воскрес!" – "Воістину Воскрес!". До слова Батьківські суботи 2021: що вони означають, дати і традиції цих днів Католицька Пасха 2021: картинки

Католицька Пасха: привітання-картинки

Християни західного обряду святкують Пасху 4 квітня

Пасха 2021 картинки

Вітаю з Пасхою!

Католицька Пасха 2021: листівки-привітання

Щасливої Пасхи!

Христос Воскрес!

Католицький Великодень-2021: картинки

Привітання з католицькою Пасхою

З Великоднем 4 квітня!