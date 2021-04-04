Картинки-поздравления с Пасхой 2021: искренние поздравления со светлым праздником
Пасха – самый важный и уважаемый христианский праздник. Все верующие ждут его с особенным трепетом, ведь в этот день воскрес Иисус Христос, который пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти наши. Поздравьте родню и друзей с праздником католической Пасхи красивыми и искренними картинками-поздравлениями.
Источник:24 канал
Дата католической Пасхи в 2021 году выпала на 4 апреля. Пасха является символом вечной жизни, победы над смертью и очищением от грехов. Это праздник добра, которое победило зло; праздник, полный любви и семейного уюта. В этот день все радуются и традиционно приветствуют друг друга христианскими словами "Христос Воскрес!"– "Воистину воскрес!".
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Католическая Пасха 2021: картинки
Католическая Пасха: поздравления-картинки
Христиане западного обряда празднуют Пасху 4 апреля
Пасха 2021 картинки
Поздравляю с Пасхой!
Католическая Пасха 2021: открытки-поздравления
Счастливой Пасхи!
Христос Воскрес!
Католическая Пасха-2021: картинки
Поздравления с католической Пасхой
С Пасхой 4 апреля!
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