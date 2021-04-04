Пасха – самый важный и уважаемый христианский праздник. Все верующие ждут его с особенным трепетом, ведь в этот день воскрес Иисус Христос, который пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти наши. Поздравьте родню и друзей с праздником католической Пасхи красивыми и искренними картинками-поздравлениями.

Дата католической Пасхи в 2021 году выпала на 4 апреля. Пасха является символом вечной жизни, победы над смертью и очищением от грехов. Это праздник добра, которое победило зло; праздник, полный любви и семейного уюта. В этот день все радуются и традиционно приветствуют друг друга христианскими словами "Христос Воскрес!"– "Воистину воскрес!". К слову Родительские субботы 2021: что они означают, даты и традиции этих дней Католическая Пасха 2021: картинки Католическая Пасха: поздравления-картинки

Христиане западного обряда празднуют Пасху 4 апреля

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Христос Воскрес! Католическая Пасха-2021: картинки Поздравления с католической Пасхой

С Пасхой 4 апреля!