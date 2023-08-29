Привітання з Горіховим Спасом у картинках: найкращі листівки зі святом

29 серпня українці відзначають третій Спас – Горіховий. Це останнє християнське свято влітку, яке символізує закінчення збору врожаю та рясне плодоношення горіхових дерев. Звісно, що віряни не втрачають нагоди обмінятися гарними привітаннями.

Напередодні Горіхового Спасу завершується Успенський піст, тож на столі вже можуть бути пироги, мед, хліб, солодощі та фрукти. Святкові богослужіння цього дня також закінчуються освяченням горіхів. Третій Спас також називають Нерукотворним Спасом. За віруванням, Ісус Христос вмився холодною водою та промокнув обличчя полотном, на якому відобразився лик. Його й назвали нерукотворним образом.

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Спеціально до свята 24 Канал підготував добірку красивих привітань, які обов'язково варто надіслати рідним і близьким.

Картинки-привітання з Горіховим Спасом



Картинки з Горіховим Спасом / Фото Pinterest



Привітання з Горіховим Спасом у картинках / Фото Pinterest



Горіховий Спас 2023 – картинки-привітання зі святом / Фото Pinterest



Привітання з Горіховим Спасом / Фото Pinterest



Картинки з Горіховим Спасом / Фото Pinterest



Привітання з Горіховим Спасом у картинках / Фото Pinterest



Горіховий Спас 2023 / Фото Pinterest