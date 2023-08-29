Накануне Орехового Спаса завершается Успенский пост, так что на столе уже могут быть пироги, мед, хлеб, сладости и фрукты. Праздничные богослужения в этот день также заканчиваются освящением орехов. Третий Спас также называют Нерукотворным Спасом. По верованию, Иисус Христос умылся холодной водой и промок лицо полотном, на котором отразилось лик. Его и окрестили нерукотворным образом.

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Картинки-поздравления с Ореховым Спасом



Картинки с Ореховым Спасом / Фото Pinterest



Поздравление с Ореховым Спасом в картинках / Фото Pinterest



Ореховый Спас 2023 – картинки-поздравления с праздником / Фото Pinterest



Поздравление с Ореховым Спасом / Фото Pinterest



Картинки с Ореховым Спасом / Фото Pinterest



Поздравление с Ореховым Спасом в картинках / Фото Pinterest



Ореховый Спас 2023 / Фото Pinterest