Ореховый Спас воспринимали как народный праздник, ведь в это время завершалась жатва. Люди собирали орехи и другие плоды, праздновали конец сбора урожая. А как церковь трактует праздник, что нельзя делать в этот день – подскажет 24 Канал.

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Ореховый Спас: что можно и нельзя делать

Церковь объясняет, что на Ореховый Спас отмечаем событие, когда Нерукотворный образ Иисуса Христа перенесли из Эдессы в Константинополь в 944 году.

Его назвали именно так, ведь после того, как Сын Божий прикоснулся тканью к своему лицу, оно оставило на нем отпечаток. Поэтому другим названием праздника есть Нерукотворный Спас или Спас на холсте.



Нерукотворный Спас / Фото Macrosvit

На этот праздник христиане ходили в храм и святили корзины, куда клали воду, мед, орехи, хлеб из нового урожая. Тогда по приходу домой, накрывали стол, приглашали гостей и угощались разными блюдами. Особым напитком была ореховая настойка. Говорили, что она лечит от всяких недугов.

В Спасо действовали те запреты, что и в другие религиозные праздники: