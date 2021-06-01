Дату Дня захисту дітей обрали невипадково, адже саме 1 червня 1959 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію прав дитини, а 20 листопада 1989 року – Конвенцію про права дитини. Кожен малюк заслуговує на гарне дитинство і любов своїх близьких, тож метою свята є закликати усіх батьків, опікунів чи фахівців, які працюють з малечею, віддати дітям всю свою ласку й тепло, аби вони завжди відчували себе у безпеці.

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Картинки-привітання з Днем захисту дітей



З Днем захисту дітей: картинки-привітання



День захисту дітей-2021: картинки-привітання



День захисту дітей-2021: привітання та листівки



Привітання з Днем захисту дітей 2021



Вітаю з Днем захисту дітей!



День захисту дітей святкують 1 червня



З Днем захисту дітей!



День захисту дітей 2021: картинки