Дату Дня защиты детей выбрали неслучайно, ведь именно 1 июня 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а 20 ноября 1989 года – Конвенцию о правах ребенка. Каждый малыш заслуживает на хорошее детство и любовь своих близких, поэтому целью праздника является призвать всех родителей, опекунов или специалистов, которые работают с малышами, отдать детям всю свою ласку и тепло, чтобы они всегда чувствовали себя в безопасности.

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Картинки-поздравления с Днем защиты детей



С Днем защиты детей: картинки-поздравления



День защиты детей-2021: картинки-поздравления



День защиты детей-2021: поздравления и открытки



Поздравление с Днем защиты детей 2021



Поздравляю с Днем защиты детей!



День защиты детей празднуют 1 июня



С Днем защиты детей!



День защиты детей 2021: картинки