Нехай навчання дається легко: картинки-привітання з Днем студента-2022
Джерело:24 канал
Традиційно 25 січня в Україні святкують День студента. Період студентства у багатьох асоціюється із найвеселішими часами. Привітайте усіх рідних, друзів чи знайомих, які здобувають вищу освіту з цим радісним святом!
Як відомо, День студента в Україні святкують не лише 25 січня, а й 17 листопада. Різниця полягає в тому, що 17 листопада є Міжнародним днем студента. Святкування 25 січня є спочатку царською, потім радянською традицією, адже саме у цю дату у 1755 році заснували Московський університет.
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Картинки-привітання з Днем студента-2022
День студента 2022: картинки-привітання
Привітання з Днем студента 2022
Картинки з Днем студента 2022
З Днем студента 2022!
Вітаю з Днем студента 2022
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