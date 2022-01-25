Нехай навчання дається легко: картинки-привітання з Днем студента-2022

25 січня 2022 , 07:02
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Традиційно 25 січня в Україні святкують День студента. Період студентства у багатьох асоціюється із найвеселішими часами. Привітайте усіх рідних, друзів чи знайомих, які здобувають вищу освіту з цим радісним святом!

Як відомо, День студента в Україні святкують не лише 25 січня, а й 17 листопада. Різниця полягає в тому, що 17 листопада є Міжнародним днем студента. Святкування 25 січня є спочатку царською, потім радянською традицією, адже саме у цю дату у 1755 році заснували Московський університет.

Читайте Вихідні у січні-2022: скільки українці відпочиватимуть на Новий рік та різдвяні свята

Картинки-привітання з Днем студента-2022


День студента 2022: картинки-привітання


Привітання з Днем студента 2022


Картинки з Днем студента 2022


З Днем студента 2022!


Вітаю з Днем студента 2022


День студента 2022: листівки-привітання


День студента: прикольні картинки


Вітання з Днем студента 2022


Красиві картинки з Днем студента


Вітаю зі святом!

Автор: Андріана Будиш