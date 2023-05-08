День пам'яті та примирення: картинки до скорботного дня

8 травня в Україні та Європі відзначають День пам'яті та примирення. Цим днем вшановують пам'ять про усіх загиблих у Другій світовій війні. Ми підготували пам'ятні картинки до цієї дати.

8 травня відзначають День пам'яті та примирення: закінчення Другої світової війни в Європі та підписання акту про капітуляцію Німеччини 8 травня 1945 року. 24 Канал зібрав пам'ятні картинки до цього дня.

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Картинки до Дня пам'яті та примирення



День пам'яті та примирення / Фото Дядовицька громада



День пам'яті та примирення / Фото Слово і діло



День пам'яті та примирення / Фото Львівський портал



День пам'яті та примирення / Фото Апостолівська громада



День пам'яті та примирення / Фото ПНУ



День пам'яті та примирення / Фото ДСУ з питань праці