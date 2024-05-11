Часто кума – це промінчик сонця, який підіймає всім настрій та розвеселяє, навіть і моменти смутку. Якщо у вашої близької людини скоро день народження, то зберігайте побажання, які підготував LifeStyle 24.

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Привітання з днем народження для куми

Дорога кумо, хочу від щирого серця привітати тебе з днем народження! Бажаю, щоб кожна мить приносила лише радість, щастя та незабутні враження. Ти – не тільки чудова кума, але й надійна подруга, завжди готова допомогти й підтримати. Нехай життя буде наповнене яскравими подіями, невичерпними можливостями та безмежним коханням! Бажаю міцного здоров'я, успіхів у всіх починаннях і щирих усмішок, які освітлюватимуть твої дні.

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Кохана кумо, вітаю з днем народження! Ти – особлива людина, яка приносить у життя світло і тепло. Бажаю величезної любові, незламної сили духу і невичерпної енергії для досягнення всіх своїх мрій. Нехай цей день буде лише початком найяскравіших подій у твоєму житті.

З днем народження, кумо / Фото ForKids

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(Ім'я куми), ти – найкраща кума у світі, завжди поруч у складні моменти та щиро радієш, коли стається щось позитивне. Бажаю міцного здоров'я, безмежного щастя і величезного успіху у всьому, за що будеш братися. Нехай життя приносить тобі лише найкраще! З днем народження!

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Люба кумо, вітаю тебе з днем народження! Хай кожен момент сьогодні буде сповнений радістю, любов'ю та сюрпризами. Ти робиш життя своїх близьких яскравішим, за що вони дуже вдячні. Гарного святкування!

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Найкраща кумо, ти – дивовижна жінка, яка здатна на неймовірні речі, я вірю у твої безмежні можливості. Нехай кожен день буде сповнений світла і добра, а ти завжди будеш оточена коханням і підтримкою. З днем народження!

З днем народження, кумо / Фото ForKids

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З днем народження, дорога кумо! Дякую тобі за дружбу, підтримку і любов, які приносиш у моє життя. Дуже щасливий мати таку куму. Нехай цей день буде по-справжньому особливим і запам'ятається назавжди!