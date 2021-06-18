З професійним святом: картинки-привітання з Днем дільничого інспектора поліції

18 червня 2021 , 07:00
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Джерело:

24 канал

В Україні День дільничого інспектора поліції відзначають 18 червня. Ця професія заслуговує вийняткової поваги, адже кажуть, що вся поліція починається з дільничого. Привітайте близьку людину чи колегу з професійним святом красивими картинками-привітаннями!

Фах дільничого інспектора поліції вимагає відповідальності, відваги й мудрості. Працівники цієї професії слідкують за правопорядком, відстоюють права та інтереси людей, захищають життя і гідність громадян.

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Картинки-привітання з Днем дільничого інспектора поліції-2021


День дільничого інспектора поліції 2021: картинки-привітання


Картинки-привітання з Днем дільничого інспектора поліції 2021


День дільничого інспектора поліції відзначають 18 червня


День дільничого інспектора 2021: листівки


День дільничого інспектора поліції-2021: привітання


З професійним святом!

Автор: Квітослава Туз