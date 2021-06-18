В Україні День дільничого інспектора поліції відзначають 18 червня. Ця професія заслуговує вийняткової поваги, адже кажуть, що вся поліція починається з дільничого. Привітайте близьку людину чи колегу з професійним святом красивими картинками-привітаннями!