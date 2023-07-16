Бухгалтери, вітаємо: красиві картинки-привітання до професійного свята

16 липня 2023, 06:32
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Усі, хто причетний до бухгалтерії, сьогодні відзначають професійне свято. В День бухгалтера ми вшановуємо працівників фінансової та економічної сфер.

Професії бухгалтера присвячують пісні, вірші, прозу, аби нагадати про їх важливість у суспільстві. Їх робота – максимально відповідальна, бо від цього залежить рух коштів у будь-якій установі. Привітайте бухгалтерів тематичними картинками, які зібрав 24 Канал.

До теми Коли День бухгалтера в Україні: дата святкування

Картинки-привітання з Днем бухгалтера


З Днем бухгалтера 2023 / Фото "Главред"


З Днем бухгалтера 2023 / Фото Радіо "Максимум"


З Днем бухгалтера 2023 / Фото V24.com


Зі святом бухгалтерів / Фото "Главком"


Зі святом бухгалтерів / Фото "Апостроф"


Зі святом бухгалтерів / Фото Novomarivka.org


З Днем бухгалтера 2023 / Фото Vitannya.in


Зі святом бухгалтерів / Фото Vitannya.in


З Днем бухгалтера / Фото Радіо "Максимум"


З Днем бухгалтера​ / Фото "Телеграф"

Автор: Вікторія Козар