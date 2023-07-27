З Днем ангела Володимира: гарні привітання з іменинами у картинках

28 липня в Україні відзначають День ангела Володимира. Цього дня вшановують пам'ять князя Володимира, який хрестив Київську Русь та адресують вітання всім чоловікам з цим іменем.

Вони є дуже добрими людьми, завжди прийдуть на допомогу та нічого не вимагатимуть натомість. Залюбки поділяться своїми знаннями та вміннями з тими, хто цього захоче. Привітайте Володимирів з іменинами щирими словами та картинками, які підготував 24 Канал.

Цікаво Не Микола чи Михайло: 6 чоловічих імен, які починаються на букву М

Зазначимо, що сьогодні свято й в очільника нашої держави – Володимира Зеленського. Вже майже півтора року з початку повномасштабного вторгнення він надихає українців та увесь світ своїм лідерством, мужністю та сміливістю. Разом з ним Україна проходить надскладні випробування та бореться за майбутнє багатьох поколінь.

Картинки-привітання з Днем ангела Володимира



Привітання з Днем ангела Володимира у картинках / Фото Pinterest



Картинки-привітання з Днем ангела Володимира / Фото Pinterest



День ангела Володимира – привітання у картинках / Фото Pinterest



Картинки-привітання з Днем ангела Володимира / Фото з відкритих джерел



Картинки-привітання з Днем ангела Володимира / Фото з відкритих джерел



Картинки-привітання з Днем ангела Володимира / Фото з відкритих джерел