З 8 березня: неймовірні картинки-привітання зі святом для бабусі

8 березня варто привітати зі святом своїх бабусь. Оскільки цей день – гарний привід проявити до них особливу турботу, тепло та любов.

8 березня викликає двоякі відчуття в українському суспільстві. Хоча це свято виникло не у Радянському Союзі, але тамтешня влада все-таки залишила на ньому свій відбиток, пише 24 Канал.

Читайте також Пострадянське минуле та опитування в Дії: чи буде 8 березня вихідним днем

У 1909 році США проголосили 8 березня Міжнародним днем жінок. Це сталося після масових страйків робітниць фабрик, які виступили проти важких умов праці та вимагали права голосу. Згодом за ініціативою німецької соціалістки Клари Цеткін свято отримало статус міжнародного.

Однак радянська влада залишила на цьому дні свій відбиток. Саме за сприяння комуністичного режиму 8 березня набуло значення "дня ніжності, весни та краси". А головний аспект і сутність Міжнародного жіночого дня знецінили.

Неймовірні картинки-привітання з 8 березня для бабусі

У цей день варто поділитися любов'ю зі своїми рідними. Тому пропонуємо гарні картинки привітання, які можна надіслати своїм бабусям.



Картини для привітання бабусі з 8 березня / Фото Pinterest



Картинки-привітання для бабусі на 8 березня / Фото Pinterest



Картинки для привітання бабусі з Міжнародним жіночим днем / Фото Pinterest Картинки для привітання бабусі з Міжнародним жіночим днем / Фото Pinterest



З 8 березня: гарні картинки для привітання бабусі / Фото Pinterest З 8 березня: гарні картинки для привітання бабусі / Фото Pinterest

Неймовірні картинки: привітайте бабусю з 8 березня 2023 / Фото Pinterest