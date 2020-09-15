15 вересня день народження святкує іспанська королева Летиція. Її Величності виповнюється 48 років. З цієї нагоди журналісти LifeStyle 24 підготували для вас матеріал про те, як вона разом із чоловіком провадила роботу та виконувала обов'язки під час пандемії. А також у матеріалі дивіться підбірку найкрасивіших образів монархів, у яких вони поставали перед публікою після послаблення карантину.

Пандемія коронавірусу змусила багатьох людей залишатися вдома. Сотні тисяч жителів різних куточків світу втратили роботу. Довелося опановувати нові професії, шукати можливі джерела прибутку. І саме в цей складний час громадянам, як ніколи, необхідна підтримка держави. Задля того, щоб не опустити руки та шукати альтернативні виходи із ситуації, змогти зберегти свою ідентичність та не втратити все те, що будувалося роками.

Яскравим прикладом державних правителів, які на карантині всіляко підтримують громадян своєї країни є іспанські монархи – король Філіп VI та королева Летиція. Про їхню діяльність в нових умовах сьогодення – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Робота іспанських монархів під час пандемії коронавірусу

Іспанське королівське подружжя тривалий час перебувало на самоізоляції. Проте пара не залишала роботу і продовжувала виконувати свої обов'язки. За допомогою відеозв'язку Філіп та Летиція спілкувалися з іншими державними діячами та вирішували проблеми, що спричинила пандемія.



Дистанційна робота іспанських монархів / Instagram / @queenletizia

А вже після послаблення карантину монархи відправилися у масштабний тур країною на підтримку економічної, соціальної та культурної діяльності після спалаху коронавірусної хвороби у світі. Вони відвідали не одне іспанське місто та поспілкувалися із багатьма жителями. Король та королева намагалися продемонструвати свою прихильність громадянам, які потерпіли від COVID-19.

Відомо, що Іспанія була однією з тих країн Європи, які найбільше постраждали від пандемії. Підтримки потребували усі. Через карантин було важко повернутися до діяльності, яка тривалий час була на паузі. Саме тому королівське подружжя вирішило вирушити в іспанські міста, щоб показати свою підтримку та проаналізувати, що необхідно тому чи іншому населеному пунктові, з якими труднощами зіткнулися люди, на що насамперед необхідно звернути увагу. Цей тур допоміг королю та королеві зблизитися із громадянами своєї країни, адже Філіп та Летиція змогли показати, що навіть у такий важкий час вони завжди допомагатимуть жителям Іспанії.

Неодноразово пара з'являлася на публіці разом із доньками – Софією та Леонор. Монархи готують дітей до виконання королівських обов'язків та на прикладі пандемії коронавірусу показували їм, наскільки важлива для людей підтримка.

Проте жодного разу подружжя не відвідувало громадські місця без захисних масок на обличчях. Філіп та Летиція на власному прикладі демонстрували, що COVID-19 дуже серйозний і несе реальну загрозу для кожного. Без дотримання правил безпеки неможливо подолати недугу та повернути все те, що вона зруйнувала. Ця пандемія показала, що важливо гуртуватися та навчитися дбати не лише про себе, а й оточуючих.

Іспанія належить до тих країн, де вчасно не змогли сконцентруватися та швидко відреагувати на пандемію. Як наслідок – величезна кількість хворих, переповнені лікарні, тисячі померлих. Проте після тривалої боротьби з підступним COVID-19 там зуміли стабілізувати ситуацію і хоча хворі все ще є, проте країна поступово повертається до нормального життя. Оскільки, для жителів Іспанії королівська сім'я має вагоме значення, то підтримка її членів є надзвичайно важливою. Пандемія показала, що жителі справді можуть розраховувати на допомогу своїх монархів, які під час роботи на самоізоляції та туру довели, що близькі з народом та переживають важкі часи разом із ним.

Карантинні аутфіти іспанських монархів



Королева Летиція у стильній сукні і захисній масці / Фото Getty Images



Королева Летиція та король Філіп VІ на Балеарських островах / Фото Getty Images



Королева Летиція з чоловіком Філіпом VI / Фото Getty Images



Іспанське королівське подружжя / Фото Getty Images



Королева Летиція у сукні з квітковим принтом / Фото Getty Images



Летиція у квітковому комбінезоні з чоловіком Філіпом VI / Фото Getty Images