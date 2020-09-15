15 сентября день рождения празднует испанская королева Летиция. Ее Величеству исполняется 48 лет. По этому случаю журналисты LifeStyle 24 подготовили для вас материал о том, как она вместе с мужем проводила работу и выполняла обязанности во время пандемии. А также в материале смотрите подборку самых красивых образов монархов, в которых они представали перед публикой после ослабления карантина.

Пандемия коронавируса заставила многих людей оставаться дома. Сотни тысяч жителей разных уголков мира потеряли работу. Пришлось осваивать новые профессии, искать возможные источники прибыли. И именно в это сложное время гражданам, как никогда, необходима поддержка государства. Для того, чтобы не опустить руки и искать альтернативные выходы из ситуации, суметь сохранить свою идентичность и не потерять все то, что строилось годами.

Ярким примером государственных правителей, которые на карантине всячески поддерживают граждан своей страны, являются испанские монархи – король Филипп VI и королева Летиция. Об их деятельности в новых условиях – читайте в материале 24 канала.

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Работа испанских монархов во время пандемии коронавируса

Испанская королевская чета долгое время находилась на самоизоляции. Однако пара не оставляла работу и продолжала выполнять свои обязанности. С помощью видеосвязи Филипп и Летиция общались с другими государственными деятелями и решали проблемы, которые вызвала пандемия.



Удаленная работа испанских монархов / Instagram / @queenletizia

А уже после ослабления карантина монархи отправились в масштабный тур по стране в поддержку экономической, социальной и культурной деятельности после вспышки коронавирусной болезни в мире. Они посетили не один испанский город и пообщались со многими жителями. Король и королева пытались продемонстрировать свою приверженность гражданам, пострадавшим от COVID-19.

Известно, что Испания была одной из тех стран Европы, которые больше всего пострадали от пандемии. В поддержке нуждались все. Из-за карантина было трудно вернуться к деятельности, которая длительное время была на паузе. Именно поэтому королевская чета решила отправиться в испанские города, чтобы показать свою поддержку и проанализировать, что необходимо тому или иному населенному пункту, с какими трудностями столкнулись люди, на что в первую очередь необходимо обратить внимание. Этот тур помог королю и королеве сблизиться с гражданами своей страны, ведь Филипп и Летиция смогли показать, что даже в такое трудное время они всегда будут помогать жителям Испании.

Неоднократно пара появлялась на публике вместе с дочерьми – Софией и Леонор. Монархи готовят детей к выполнению королевских обязанностей и на примере пандемии коронавируса показывали им, насколько важна для людей поддержка.

Однако ни разу супруги не посещали общественные места без защитных масок на лицах. Филипп и Летиция на собственном примере демонстрировали, что COVID-19 очень серьезен и несет реальную угрозу для каждого. Без соблюдения правил безопасности невозможно преодолеть недуг и вернуть все то, что он разрушил. Эта пандемия показала, что важно объединяться и научиться заботиться не только о себе, но и окружающих.

Испания относится к тем странам, где вовремя не смогли сконцентрироваться и быстро отреагировать на пандемию. Как следствие – огромное количество больных, переполненные больницы, тысячи умерших. Однако после длительной борьбы с коварным COVID-19 там сумели стабилизировать ситуацию, и хотя больные все еще есть, однако страна постепенно возвращается к нормальной жизни. Поскольку для жителей Испании королевская семья имеет весомое значение, то поддержка ее членов является чрезвычайно важной. Пандемия показала, что жители действительно могут рассчитывать на помощь своих монархов, которые во время работы на самоизоляции и тура доказали, что близки с народом и переживают тяжелые времена вместе с ним.

Карантинные аутфиты испанских монархов



Королева Летиция в стильном платье и защитной маске / Фото Getty Images



Королева Летиция и король Филипп VI на Балеарских островах / Фото Getty Images



Королева Летиция с мужем Филиппом VI / Фото Getty Images



Испанская королевская чета / Фото Getty Images



Королева Летиция в платье с цветочным принтом / Фото Getty Images



Летиция в цветочном комбинезоне с мужем Филиппом VI / Фото Getty Images