Календар свят на третій місяць весни 2026: чи буде додатковий вихідний на День матері

Травень – третій місяць весни, під час якого українці відзначатимуть чимало свят. Водночас люди матимуть змогу вдосталь відпочити.

Онлайн календар розповів, чи будуть додаткові вихідні у травні. Про свята, які відзначатимуть українці в третій місяць весни – читайте далі в матеріалі.

Календар свят на травень 2026

1 травня – Міжнародний день праці.

3 травня – Всесвітній день свободи друку та День кондитера.

4 травня – Міжнародний день пожежників.

6 травня – День піхоти.

8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

9 травня – День Європи.

10 травня – День матері.

12 травня – День медичних сестер.

15 травня – Міжнародний день сім'ї.

16 травня – День науки.

17 травня – Всесвітній день пам'яті померлих від СНІДу

18 травня – День резервіста України та День боротьби за права кримськотатарського народу.

20 травня – День банківських працівників.

21 травня – День вишиванки.

23 травня – День Героїв і День морської піхоти України.

24 травня – День слов'янської писемності й культури.

25 травня – День Держслужби спецзв'язку та захисту інформації та День філолога.

29 травня – Міжнародний день миротворців ООН.

30 травня – День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.

31 травня – Трійця та День Києва.

Коли українці відпочиватимуть у травні 2026?