Календар свят на третій місяць весни 2026: чи буде додатковий вихідний на День матері
Травень – третій місяць весни, під час якого українці відзначатимуть чимало свят. Водночас люди матимуть змогу вдосталь відпочити.
Про свята, які відзначатимуть українці в третій місяць весни – читайте далі в матеріалі.
Календар свят на травень 2026
1 травня – Міжнародний день праці.
3 травня – Всесвітній день свободи друку та День кондитера.
4 травня – Міжнародний день пожежників.
6 травня – День піхоти.
8 травня – День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
9 травня – День Європи.
10 травня – День матері.
12 травня – День медичних сестер.
15 травня – Міжнародний день сім'ї.
16 травня – День науки.
17 травня – Всесвітній день пам'яті померлих від СНІДу
18 травня – День резервіста України та День боротьби за права кримськотатарського народу.
20 травня – День банківських працівників.
21 травня – День вишиванки.
23 травня – День Героїв і День морської піхоти України.
24 травня – День слов'янської писемності й культури.
25 травня – День Держслужби спецзв'язку та захисту інформації та День філолога.
29 травня – Міжнародний день миротворців ООН.
30 травня – День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження.
31 травня – Трійця та День Києва.
Коли українці відпочиватимуть у травні 2026?
- Вже п'ятий рік Україна перебуває у воєнному стані, тому додаткових вихідних у травні 2026 року, зокрема на День матері, не передбачається. Про це йдеться у Законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".
- Українці відпочиватимуть 10 днів, а саме: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 і 31 травня.
- Водночас громадяни працюватимуть 21 день – 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 і 29 травня.