Водночас громадяни матимуть можливість вдосталь відпочити. Про свята, які відзначатимуть українці у липні 2026 року – розповідає 24 Канал.

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Календар свят на липень 2026 року

1 липня – День архітектури України та День державного реєстратора в Україні.

2 липня – День податківця України.

4 липня – День судового експерта та День Національної поліції України.

5 липня – День військ ППО Збройних Сил України та День Військово-Морських Сил України.

7 липня – День працівника природно-заповідної справи.

11 липня – Всесвітній день народонаселення.

12 липня – Всесвітній день бортпровідника та День рибалки.

15 липня – День Української Державності та День хрещення Київської Русі – України.

16 липня – День бухгалтера та аудитора.

18 липня – Міжнародний день Нельсона Мандели.

19 липня – День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.

24 липня – День системного адміністратора.

26 липня – День працівників торгівлі.

28 липня – Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами та День PR-спеціаліста.

30 липня – Всесвітній день протидії торгівлі людьми.

Чи будуть додаткові вихідні у липні 2026 року?

Через дію воєнного стану в Україні офіційні святкові дні не є вихідними. Тому у липні 2026 року додаткового відпочинку не передбачено. Зокрема, і в День Української Державності 15 липня, який цьогоріч припадає на середу.

Українці відпочиватимуть виключно у традиційні вихідні дні, а саме в суботу та неділю. У липні 2026 року буде 8 вихідних та 23 робочих дні.