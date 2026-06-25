Водночас громадяни матимуть можливість вдосталь відпочити. Про свята, які відзначатимуть українці у липні 2026 року – розповідає 24 Канал.
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Календар свят на липень 2026 року
1 липня – День архітектури України та День державного реєстратора в Україні.
2 липня – День податківця України.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
4 липня – День судового експерта та День Національної поліції України.
5 липня – День військ ППО Збройних Сил України та День Військово-Морських Сил України.
7 липня – День працівника природно-заповідної справи.
11 липня – Всесвітній день народонаселення.
12 липня – Всесвітній день бортпровідника та День рибалки.
15 липня – День Української Державності та День хрещення Київської Русі – України.
16 липня – День бухгалтера та аудитора.
18 липня – Міжнародний день Нельсона Мандели.
19 липня – День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.
24 липня – День системного адміністратора.
26 липня – День працівників торгівлі.
28 липня – Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами та День PR-спеціаліста.
30 липня – Всесвітній день протидії торгівлі людьми.
Чи будуть додаткові вихідні у липні 2026 року?
Через дію воєнного стану в Україні офіційні святкові дні не є вихідними. Тому у липні 2026 року додаткового відпочинку не передбачено. Зокрема, і в День Української Державності 15 липня, який цьогоріч припадає на середу.
Українці відпочиватимуть виключно у традиційні вихідні дні, а саме в суботу та неділю. У липні 2026 року буде 8 вихідних та 23 робочих дні.