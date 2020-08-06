У мережі набирає популярності новий челендж, згідно з яким люди публікують фото з фільмів, які влучно показують кожен місяць 2020 року. І від цих знімків неможливо втримати сміх.

2020 рік точно запам'ятається всьому світу, адже пандемія коронавірусу і карантин змусили всіх людей змінити свої плани на весну і літо. Свої емоції вони вирішили показати у кінокадрах, а меми вже встигли заполонити інстаграм.

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Челендж запустила акторка Різ Візерспун. У своєму блозі зірка кумедно пожартувала, показавши, як змінювався її настрій від безтурботного січня до катастрофічного вересня. До колажу увійшли кадри з найпопулярніших проєктів Різ: від культової "Білявки в законі" до "Дикої". До фото вона додала хештег #2020, а ідею актриси використали сотні користувачів мережі.

До челенджу приєднались і голлівудські колеги Різ Візерспун. Зокрема, меми опублікували Кейт Бекінсейл, Дженніфер Гарнер, Кара Делевінь, Марк Раффало, Керрі Вашингтон та багато інших представників кіноіндустрії. Фото вже встигли розсмішити мережу.