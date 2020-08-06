В сети набирает популярности новый челлендж, согласно которому люди публикуют фото из фильмов, которые точно показывают каждый месяц 2020 года. И от этих снимков невозможно сдержать смех.

2020 год точно запомнится всему миру, ведь пандемия коронавируса и карантин заставили всех людей изменить свои планы на весну и лето. Свои эмоции они решили показать в кинокадрах, а мемы уже успели заполонить инстаграм.

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Челендж запустила актриса Риз Уизерспун. В своем блоге звезда забавно пошутила, показав, как менялось ее настроение от беззаботного января до катастрофического сентября. В коллаж вошли кадры из самых популярных проектов Риз: от культовой "Блондинки в законе" до "Дикой". К фото она добавила хэштег #2020, а идею актрисы использовали сотни пользователей сети.

К челленджу присоединились и голливудские коллеги Риз Уизерспун. В частности, мемы опубликовали Кейт Бекинсейл, Дженнифер Гарнер, Кара Делевинь, Марк Руффало, Керри Вашингтон и многие другие представители киноиндустрии. Фото уже успели рассмешить сеть.