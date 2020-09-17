Популярна співачка Jerry Heil підкорює український шоу-бізнес все новими треками і відвертими зізнаннями. Так, днями артистка пригадала дитячі роки і витівки, за які їй і досі соромно.

Jerry Heil взяла участь у зйомках шоу "Діти проти зірок", що виходить на "Новому каналі". Артистка, яка перебуває на піку популярності, не приховує, що тепер її творчість приносить непоганий дохід. Водночас Jerry Heil пригадала, як змушувала батьків ніяковіти, коли випрошувала кишенькові гроші.

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"Мої батьки торгували і торгують на ринку. І я приходила до них і канючила гроші на нову кофтинку, ляльку, солодощі. Мама знала: якщо донька прийшла на ринок – зараз їй буде незручно перед усіма, хто торгує поруч. Я з’являлася й натурально випрошувала: "Мамо, ну купи, будь ласка", – згадує Jerry Heil.

Окрім цього, співачка розповіла і про кулінарні вподобання у дитинстві. Зростала вона на Київщині, у невеликому місті Васильків. Там її батьки і досі торгують м'ясом на місцевому ринку. І з цим у Jerry Heil є чимало не тільки незручних, але й кулінарних спогадів.

"Мама торгувала салом, і я любила, щоб вона мені відрізала шкірку. З огляду на те, що зараз я сироїд, це звучить дуже дивно. Ще обожнювала свинячі вушка. У дитинстві взагалі любила об'їдатися. Могла, наприклад, з'їсти цілу в'язку бананів. А так я була дуже спокійною дитиною, без пригод", – розповіла Jerry Heil.

Цікаво, що і в мережі артистка полюбляє розповідати про своїх рідних. Так, в одному дописі Jerry Heil зізналась, наскільки важко бути мамою. Однак виховання двох дітей, за словами співачки, для її неньки давалось віртуозно, адже вона була і авторитетом для нащадків, і другом.

"Бути мамою – невдячна справа. Навіть якщо твої діти зразкові, все одно до моменту, коли вони самі стануть батьками, вони не відчують всієї важкості ноші материнства. Бути авторитетом, бути другом, бути вчителем, аніматором і янголом-охоронцем! Хто зна, чи можна до такого бути готовою сповна. Але іноді мені здається, моя мама все життя до цього готувалася", – зазначала вона.

І, згідно з інстаграм-сторінкою Людмили Шемаєвої, вона надихала доньку на вокальну кар'єру. Мама Jerry Heil також має чудовий голос і залюбки виконує пісні перед камерою.