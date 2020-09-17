Популярная певица Jerry Heil покоряет украинский шоу-бизнес все новыми треками и откровенными признаниями. Так, на днях артистка вспомнила детские годы и выходки, за которые ей до сих пор стыдно.

Jerry Heil приняла участие в съемках шоу "Дети против звезд", которое выходит на "Новом канале". Артистка, находящаяся на пике популярности, не скрывает, что теперь ее творчество приносит неплохой доход. В то же время Jerry Heil вспомнила, как заставляла родителей смущаться, когда выпрашивала карманные деньги.

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"Мои родители торговали и торгуют на рынке. И я приходила к ним и канючила деньги на новую кофточку, куклу, сладости. Мама знала: если дочка пришла на рынок – сейчас ей будет неудобно перед всеми, кто торгует рядом. Я появлялась и натурально выпрашивала: "Мама, ну купи, пожалуйста", – вспоминает Jerry Heil.

Кроме этого, певица рассказала и о кулинарных предпочтениях в детстве. Росла она на Киевщине, в небольшом городе Васильков. Там ее родители до сих пор торгуют мясом на местном рынке. И с этим у Jerry Heil есть немало не только неудобных, но и кулинарных воспоминаний.

"Мама торговала салом, и я любила, чтобы она мне отрезала шкурку. Учитывая то, что сейчас я сыроед, это звучит очень странно. Еще обожала свиные ушки. В детстве вообще любила объедаться. Могла, например, съесть целую вязку бананов. А так я была очень спокойным ребенком, без приключений", – рассказала Jerry Heil.

Интересно, что и в сети артистка любит рассказывать о своих родных. Так, в одной заметке Jerry Heil призналась, насколько трудно быть мамой. Однако воспитание двоих детей, по словам певицы, для ее матери давалось виртуозно, ведь она была и авторитетом для потомков, и другом.

"Быть мамой – неблагодарное дело. Даже если твои дети образцовые, все равно к моменту, когда они сами станут родителями, они не почувствуют всей тяжести ноши материнства. Быть авторитетом, быть другом, быть учителем, аниматором и ангелом-хранителем! Кто знает, можно ли к такому быть готовой сполна. Но иногда мне кажется, моя мама всю жизнь к этому готовилась", – отмечала она.

И, согласно инстаграм-странице Людмилы Шемаевой, она вдохновляла дочь на вокальную карьеру. Мама Jerry Heil также имеет замечательный голос и охотно исполняет песни перед камерой.