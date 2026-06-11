Цього року святкування відбудеться в інші дні, ніж зазвичай, адже календарна реформа змістила звичний графік українців. Детальніше про нову дату свята Івана Купала – розповідає 24 Канал.

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Коли буде День Івана Купала 2026?

Православна Церква України та Українська Греко-Католицька Церква перейшли на новоюліанський календар у 2023 році. Через це всі релігійні свята з фіксованою датою змістилися на 13 днів назад. День Івана Купала історично прив'язаний до церковного свята Різдва Івана Хрестителя.

У 2026 році знамениті магічні гуляння припадають на ніч із вівторка 23 червня на середу 24 червня. Водночас День Івана Купала українці святкуватимуть 24 червня.

Що цікаво, за старим стилем це свято відзначали у ніч з 6 на 7 липня.

Традиції Івана Купала / Фото Magnific

Традиції та обряди свята Івана Купала

Наші пращури вірили, що вогонь і вода здатні очищувати й оновлювати людське життя. Саме тому на Івана Купала заведено розпалювати велике багаття. Ближче до заходу сонця молодь влаштовує різноманітні забави та стрибає через полум'я. Кажуть, що успішний стрибок через вогнище обіцяє міцне здоров'я та захист від негараздів, пише сайт "Українські традиції".

Що цікаво, закохані пари намагаються перестрибнути вогонь разом, міцно тримаючись за руки, бо, за повір'ями, це гарантує їм довге та щасливе спільне майбутнє.

Не менш важливою частиною святкування залишається дівоче ворожіння на майбутнє заміжжя. Дівчата заздалегідь збирають польові квіти, плетуть з них пишні вінки, прикріплюють до них запалені свічки та пускають їх на воду за течією річки. Швидкий рух вінка віщує швидке весілля та щасливу долю, тоді як потонулий або прибитий до берега оберіг натякає, що з одруженням доведеться почекати.

Навіть сама вода в цю ніч набуває особливої сили, тому люди обов'язково вмиваються ранковою росою та купаються в річках для збереження краси та молодості.

Головною ж таємницею ночі залишається легенда про міфічний цвіт папороті, який розпускається лише на одну мить опівночі. Сміливці вирушають у гущавину лісу на його пошуки. Той, хто знайде заповітну квітку, здобуде омріяне щастя.