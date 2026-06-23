Детальніше про символіку обрядів на Івана Купала – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Чому стрибають через вогонь на Івана Купала?

У давнину купальський вогонь символізував сонце та мав потужну очисну силу. Люди вірили, що полум'я здатне спалити весь негатив, який накопичився за рік. Стрибаючи через багаття, предки проходили своєрідний ритуал очищення від хвороб та пристріту.

Що цікаво, жінкам цей обряд дарував красу і здоров'я, а для пар ставав важливою перевіркою на сумісність. Якщо ж закохані не відпускали руки під час стрибка через вогнище, то це віщувало швидке весілля та міцний шлюб.

Водночас у полум’ї пращури нерідко спалювали старий одяг хворих людей, щоб разом з речами назавжди знищити недуги.

Чому стрибають через вогнище на Івана Купала / Фото Magnific

Чому предки пускали вінки на воду?

Вінок у слов'янській культурі завжди вважався символом сонця, нескінченності життя та дівочої чистоти. Трави для нього збирали з особливою шаною, адже кожна рослина мала свій сенс. Зокрема, полин захищав від нечисті, а барвінок приваблював кохання.

Поведінка оберега на воді давала дівчатам чіткі відповіді про заміжжя. Якщо вінок швидко й рівно плив за течією, то це обіцяло щасливий шлюб, а коли крутився на місці – доводилося ще рік чекати на судженого.

Найгіршим знаком вважалося, якщо вінок одразу тонув, адже це попереджало про обман з боку коханого або розлуку.

До речі, наша редакція вже розповідала про найцікавіші способи ворожіння на Івана Купала.