7 липня українці відзначають літнє свято Івана Купала, що символізує перехід від весняного до літнього сонцестояння, пише 24 Канал. Раніше це було одне з головних язичницьких свят. Зараз ми пов'язуємо Івана Купала з папороттю і стрибками через вогнище, та раніше ця ніч вважалась магічною, українці багато ворожили та проводили різні обряди.
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Християни ж сьогодні святкують Різдво Іоанна Предтечі. Це день народження Івана Хрестителя, який є одним з найважливіших святих. Предтечею його називають тому, що він народився за пів року до народження Христа та передбачив пришестя. А Хрестителем – бо охрестив Ісуса в Йордані.
Що не можна робити у це свято
- Вважалося, що сьогодні не можна юнакам та вагітним жінкам підходити близько до води.
- У цю ніч не можна спати – вважалось, що у дім зайде нечиста сила.
- Якщо знайшли гроші – підіймати їх не можна.
- Сьогодні не можна багато працювати.
Прикмети на Івана Купала
- Сильна роса на Івана – щедро вродять огірки.
- Якщо у цей день впаде дощ – через 5 днів буде сонце.
- Зоряна ніч – буде багато грибів.
- Шумлять верби – чекайте на дощ.
- Скупатися у воді на Івана – буде міцне здоров'я.
Цей день в Україні та світі
День працівника природно-заповідної справи. Це професійне свято встановили у 2009 році. Його створили, щоб підтримати природоохоронну сферу.