7 липня українці відзначають літнє свято Івана Купала, що символізує перехід від весняного до літнього сонцестояння, пише 24 Канал. Раніше це було одне з головних язичницьких свят. Зараз ми пов'язуємо Івана Купала з папороттю і стрибками через вогнище, та раніше ця ніч вважалась магічною, українці багато ворожили та проводили різні обряди.

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Християни ж сьогодні святкують Різдво Іоанна Предтечі. Це день народження Івана Хрестителя, який є одним з найважливіших святих. Предтечею його називають тому, що він народився за пів року до народження Христа та передбачив пришестя. А Хрестителем – бо охрестив Ісуса в Йордані.

День ангела 7 липня святкують Іван, Антоній, Яків, Микита.

Що не можна робити у це свято

Вважалося, що сьогодні не можна юнакам та вагітним жінкам підходити близько до води.

У цю ніч не можна спати – вважалось, що у дім зайде нечиста сила.

Якщо знайшли гроші – підіймати їх не можна.

Сьогодні не можна багато працювати.

Прикмети на Івана Купала

Сильна роса на Івана – щедро вродять огірки.

Якщо у цей день впаде дощ – через 5 днів буде сонце.

Зоряна ніч – буде багато грибів.

Шумлять верби – чекайте на дощ.

Скупатися у воді на Івана – буде міцне здоров'я.

Цей день в Україні та світі

День працівника природно-заповідної справи. Це професійне свято встановили у 2009 році. Його створили, щоб підтримати природоохоронну сферу.