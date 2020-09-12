В італійському місті Ломбардія презентували документальний фільм The Wrong Place. Стрічка розповідає про справу нацгвардійця Віталія Марківа, обвинуваченого у вбивстві журналіста з Італії.

Презентували кінострічку режисер Крістіано Тінацці, президент Італійської Федерації з прав людини Антоніо Станго, а також тамтешні ЗМІ. Про це на своїй сторінці у фейсбук написав голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький.

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У фільмі показали проведенні ними експерименти щодо видимості з гори Карачун – місця, де загинув журналіст Андреа Роккеллі. А також дальності стрільби з різних видів зброї.

Відтак автори стрічки доводять, що Віталій Марків не міг бачити ані дороги, куди приїхала автівка з журналістами, ані самих журналістів.

Справа Віталія Марківа: що відомо

Українського військовослужбовця Віталія Марківа затримали в Італії у 2017 році, коли він приїхав до матері.

Його звинуватили в причетності до вбивства італійського журналіста в районі проведення антитерористичної операції на Донбасі.

Вже в липні 2019 року його засудили до 24 років позбавлення волі. Захист Марківа подав апеляцію. Засідання відбудеться вже 29 вересня.

Презентація фільму про справу Марківа в Італії: дивіться відео