В итальянском городе Ломбардия презентовали документальный фильм The Wrong Place. Лента рассказывает о деле нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в убийстве журналиста из Италии.

Представили киноленту режиссер Кристиано Тинацци, президент Итальянской Федерации по правам человека Антонио Станго, а также местные СМИ. Об этом на своей странице в Фейсбук написал председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

К слову Дело Маркива: адвокаты нацгвардейца передали исчерпывающие доказательства в суд

В фильме показали проведенные ими эксперименты по видимости с горы Карачун – места, где погиб журналист Андреа Роккелли. А также дальности стрельбы из различных видов оружия.

Авторы ленты доказывают, что Виталий Маркив не мог видеть ни дороги, куда приехала машина с журналистами, ни самих журналистов.

Дело Виталия Маркива: что известно

Украинского военнослужащего Виталия Маркива задержали в Италии в 2017 году, когда он приехал к матери.

Его обвинили в причастности к убийству итальянского журналиста в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе.

Уже в июле 2019 года его приговорили к 24 годам лишения свободы. Защита Маркива подала апелляцию. Заседание состоится уже 29 сентября.

Презентация фильма о деле Маркива в Италии: смотрите видео