В Италии показали фильм о нацгвардейце Маркиве: видео
В итальянском городе Ломбардия презентовали документальный фильм The Wrong Place. Лента рассказывает о деле нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в убийстве журналиста из Италии.
Представили киноленту режиссер Кристиано Тинацци, президент Итальянской Федерации по правам человека Антонио Станго, а также местные СМИ. Об этом на своей странице в Фейсбук написал председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.
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В фильме показали проведенные ими эксперименты по видимости с горы Карачун – места, где погиб журналист Андреа Роккелли. А также дальности стрельбы из различных видов оружия.
Авторы ленты доказывают, что Виталий Маркив не мог видеть ни дороги, куда приехала машина с журналистами, ни самих журналистов.
Дело Виталия Маркива: что известно
- Украинского военнослужащего Виталия Маркива задержали в Италии в 2017 году, когда он приехал к матери.
- Его обвинили в причастности к убийству итальянского журналиста в районе проведения антитеррористической операции на Донбассе.
- Уже в июле 2019 года его приговорили к 24 годам лишения свободы. Защита Маркива подала апелляцию. Заседание состоится уже 29 сентября.
Презентация фильма о деле Маркива в Италии: смотрите видео