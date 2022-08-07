Анна народилася в I столітті до нашої ери в родині священника, передає 24 канал. Після одруження з Іоакимом, вона переїхала в Назарет Галілейський. До глибокої старості подружжя не могло мати дітей, однак Анна з чоловіком молилася, аби Бог подарував їм маленьке життя.

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Одного разу Анна побачила у гілках лаврового дерева гніздо з пташенятками, і пообіцяла собі, що якщо у неї народиться дитина – то вона принесе її в дар Богові. Через деякий час Анні явився ангел, який сповістив їй, що незабаром вона народить дівчинку на ім’я Марія.

До трьох років Анна жила з батьками, а тоді відправилася в Господній храм, в якому перебувала до повноліття. Свої останні роки життя Анна прожила разом з донькою у храмі та померла у 79-річному віці, переживши на 2 роки свого чоловіка Іоакима.



Свята Анна є покровительницею жінок

Традиції на Успіння святої Анни

День Успіння святої Анни має велику силу. Сьогодні безплідні жінки моляться про зачаття дитини. Праведна Анна вважається покровителькою всіх жінок та заступницею у сімейному житті. Подружні пари також моляться їй, аби їхній шлюб зберігся до самої старості, як в Анни та Іоакима. Жінкам треба обов’язково в це свято навідатися до храму.

Анна допомагає не лише жінкам без дітей, але й знедоленим. Молитви до святої допомагають побороти важкі хвороби.

У це православне свято роблять добрі справи, а помисли людей мають бути чистими та світлими.