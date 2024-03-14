За встановлення свята на пленарному засіданні Верховної Ради України проголосував 231 народний депутат. Пам'ятний день, зокрема, запровадили 17 січня 2017 року.

Для наших воїнів Дякуємо, що захищаєте: неймовірні привітання у картинках з Днем українського добровольця

День українського добровольця: що це за свято

14 березня 2014 року 500 бійців Самооборони Майдану відправилися у село Нові Петрівці, а саме на тренувальну базу. Вони хотіли сформувати перший добровольчий батальйон, щоб захищати Україну від Росії, яка вже тоді вдерлася на східні території нашої держави. Так, згодом з'явився Батальйон оперативного призначення НГУ імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького.

У 2014-2015 роках на сході України воювало близько 40 добровольчих батальйонів. У боях за Донецький аеропорт, зокрема, брали участь бійці батальйону ОУН та Добровольчого українського корпусу. Весною 2014 року Обласні державні адміністрації, під керівництвом Міністерства оборони України, почали набирати людей до батальйонів територіальної оборони. Крім того, з'явилися добровольчі формування Національної гвардії України та патрульної служби поліції особливого призначення.

У 2022 році люди знову добровільно пішли боронити Україну. Адже 24 лютого розпочалося повномасштабне вторгнення Росії та територію нашої держави. Українці заполонили військкомати у перші дні й досі йдуть у військо, аби протистояти ворогові. Воюють з російськими загарбниками й громадяни інших країн. Зокрема, 28 лютого 2022 року Президент України Володимир Зеленський видав указ, у якому йдеться про безвізовий режим для іноземців, які хочуть вступити до Інтернаціонального легіону оборони України.

У наш час українські добровольці – це щит держави. Захисники та захисниці роблять все, щоб Україна перемогла, а у домівках нарешті запанував мир та спокій. Багато з них віддали за країну найцінніше – своє життя. Тож вшануймо сьогодні усіх полеглих воїнів та подякуємо людям, які зараз перебувають на фронті.