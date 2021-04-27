Ісландські музиканти GusGus & Bjarki випустили кліп на трек "Чорнобиль"

Ісландський гурт GusGus і продюсер та виконавець Bjarki випустили спільний кліп на трек "Чорнобиль" до 35-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС. Режисером відео став українець Валерій Коршунов, відомий своїми культурними та соціальними проєктами "Звуки Чорнобиля", Artefact і перша діджитал-ікона України – "Чорнобильський Спас".

Сюжет відео "Чорнобиль" захоплює – колишня мешканка возз’єднується зі своїми старими речами й покинутою квартирою під час поїздки у Прип’ять і наново переживає власні спогади минулого, які вона хотіла забути, але не може.

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Кадр із кліпу "Чорнобиль"

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Частина кліпу була знята у 2019 році під час медіаарт виставки Artefact: Chernobyl 33, яка відбувалася на Річковому вокзалі у Києві. Сьогодні експонати тієї виставки можна побачити онлайн у першій віртуальній виставці Чорнобиля на Artefact.live.

GusGus & Bjarki – Chernobyl: дивіться відео

Чорнобильська катастрофа торкнулася мільйонів людей у ​​всьому світі. Це складна історія, про яку все ще боляче говорити, але будь-яку травму потрібно лікувати. А музика і пісні завжди допомагали нам краще відчути та переосмислити. Цей кліп – це чудовий трек і зворушлива історія людини, все життя якої наповнене травмуючими спогадами, що засіли глибоко в її підсвідомості,

– каже Валерій Коршунов.



У кліпі "Чорнобиль" використали старі радянські хроніки / Скриншот з відео

Режисер також відзначив, що цей кліп – продовження співпраці з артистами у проєкті "Звуки Чорнобиля" (Sounds of Chernobyl).

"За 4 роки Чорнобиля і фільмування понад 100 інтерв'ю я наслухався купу таких історій і навіть гірших, – згадує Коршунов. – І зрозумів, що лише підтримкою одне одного і співчуттям ми можемо допомогти людям, які опинилися в складній ситуації, вийти із неї. Це стосується не тільки Чорнобиля, а й взагалі – життя. Ми повинні стати добрішими, проявляти емпатію і приймати реальність з усіма її труднощами. Переосмислювати наші спільні трагічні моменти і йти далі разом".



Валерій Коршунов за пультом

Всі композиції проєкту "Звуки Чорнобиля" об'єднує унікальна аудіобібліотека – колекція звуків Зони відчуження, які були записані Валерієм Коршуновим та проєктом Artefact у 2018 році. Серед них: тріск дозиметра, скрип Колеса огляду, шум Рудого лісу, відлуння, звуки проточної води та технічні звуки. Нещодавно вийшла документальна стрічка про цей проєкт, де можна побачити, як артисти відвідували Зону Відчуження.



Кліп "Чорнобиль" наповнений символами / Скриншот з відео

У жовтні 2020 року треки ісландських виконавців GusGus та Bjarki стали частиною альбому "Звуки Чорнобиля", а Bjarki навіть встиг відвідати Чорнобиль за умов глобальної пандемії COVID-19. Ця подорож надихнула його створити три композиції, одну – разом із GusGus.



Валерій Коршунов і Bjarki на ЧАЕС

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Проєкт також підтримали українські артисти Стасік, Kazka, KRUTЬ, Atomic Simao, "Вагоновожатые", Сергій Міхалок (Ляпис-98, Brutto) та Олександр Чемеров (The Gitas, Димна Суміш).